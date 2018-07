Il Torino punta Federico Ricca, terzino sinistro del Malaga. Il giocatore uruguaiano può arrivare in prestito gratuito

Il Torino si sta guardando in giro per trovare un rinforzo per la difesa dopo le trattative fallite per il trasferimento di Bruno Peres dalla Roma. Il terzino brasiliano sembrava destinato a vestire la maglia granata ma per accontentare la moglie ha preferito tenere in considerazione solo le offerte provenienti dal suo paese natale. Secondo quanto riporta SportMediaset, il club di Urbano Cairo ha già trovato una valida alternativa all’ex difensore giallorosso. Il Torino starebbe infatti seguendo con grande interesse Federico Ricca, terzino sinistro del Malaga. Il terzino uruguaiano ha chiuso la passata stagione con un assist in 14 presenze nella Liga. Ricca potrebbe arrivare in Italia in prestito gratuito.