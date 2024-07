Primo giorno di allenamento in casa Torino, al Filadelfia presente anche Vagnati che svela a un fan gli obiettivi di calciomercato, il video

Quasi 3000 tifosi del Torino hanno, nella giornata di ieri, assiepato le tribune dello Stadio Filadelfia. Intorno alle ore 18 di sabato 13 luglio, i ragazzi di Paolo Vanoli difatti, si sono ritrovati nel campo principale del centro sportivo granata, per il consueto allenamento del pre-raduno. Intorno a loro, come anticipato, una vera e propria fiumana di pubblico, che ha accompagnato con cori, canti, fumogeni e bandiere, la quasi totalità dell’ora e mezza di seduta.

Bene, gli spettatori più attenti avranno notato come stipato tra le 3000 anime granata, fosse presente anche un ‘tifoso’ decisamente speciale. Di chi parliamo? Naturalmente di Davide Vagnati, il dt del Torino: colui il quale – tanto per intenderci – è deputato a tessere la trame del calciomercato della società. Con l’ex manager della Spal, ecco palesarsi il suo braccio destro (nonché ex giocatore del Toro) Emiliano Moretti. I due dirigenti hanno visionato con estrema attenzione l’allenamento organizzato da Paolo Vanoli. Ed è possibile – che prima o dopo la sessione – abbiano avuto modo di confrontarsi con quest’ultimo.

Quel che è certo, è che proprio all’indirizzo di Vagnati, dagli spalti dell’impianto sportivo non sono mancati gli auspici e gli incoraggiamenti dei tifosi per quanto concerne la costruzione della rosa che nelle mani di mister Vanoli verrà consegnata a inizio settembre. Ma non solo, come ripreso dalle telecamere di CalcioNews24, il dt ha anche trovato il tempo di confrontarsi in maniera indubbiamente educata con un supporters all’uscita del Filadelfia.

Nel filmato esclusivo, ecco il fan del Torino interrogare lo stesso manager circa gli sviluppi del calciomercato. La risposta non può che essere delle più eloquenti: «Costruire un Toro forte? Lo facciamo, vogliamo creare una bella squadra». E ancora: «Non è una presa in giro, per me è un onore stare qui, vogliamo fare una squadra competitiva». Prima della chiosa del dt: «Veramente, ci tengo!». Insomma, la volontà di far bene in casa Torino non manca di certo. I presupposti sembrano quelli giusti, ora tocca a Vagnati trasformare le promesse in realtà.