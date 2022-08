Torino, Vagnati: «Lukic ha fatto alcune cose non da lui»

Il ds del Torino, Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Monza e Torino. Di seguito le sue parole.

LUKIC – «Negli ultimi giorni Lukic è stato un ragazzo diverso da quello che abbiamo sempre visto, speriamo si rimetta a fare quello che deve. Ha fatto delle cose negli ultimi giorni che non rappresenta quanto sempre stato, speriamo che subito torni a fare quello che ha sempre fatto. Non è questione di aspettare, siamo il Torino e dobbiamo fare le cose fatte bene. Chi vuole rimanere deve farlo con entusiasmo, può succedere, non ne voglio più parlare».

JURIC – «La stagione del Toro comincia con grande fiducia, è iniziato un progetto lo scorso anno, abbiamo fatto una buona stagione e siamo convinti di poter fare altrettanto. La mia lite con Juric? Abbiamo già guardato avanti, sono cose che capitano».