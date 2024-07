Il Torino è reduce dall’allenamento al Filadelfia, siparietto del tecnico Paolo Vanoli che scherza con un tifoso sul derby con la Juventus

Nuova settimana, nuovo ciclo di allenamenti in casa Torino. Non cambiano gli interpreti, cambia invece la location: da mercoledì 17 luglio infatti, la scuderia granata ‘lascerà’ definitivamente lo Stadio Filadelfia, per trasferirsi in Trentino. In quel di Pinzolo Paolo Vanoli ed il suo staff completeranno quindi il ritiro estivo del club piemontese, dopo i dieci giorni trascorsi proprio tra le mura del centro sportivo che trova ubicazione nell’omonima via Filadelfia.

Ed è nell’impianto che un tempo fu di Valentino Mazzola che l’ex allenatore di Venezia e Spartak Mosca ha per la prima volta assaporato un antipasto di quelli che saranno i suoi nuovi tifosi. Lo scorso sabato il tecnico di Varese ha difatti aperto i cancelli del Fila ai sostenitori del Torino. La risposta, d’altro lato, non si è fatta attendere. Tremila anime granata hanno assiepato le tribune antistanti al campo principale, ricoprendo di attestati di stima e parole di incitamento il neo tecnico del Toro.

Ma non solo, al termine dell’ora e mezza di seduta, Vanoli – seguito dai propri calciatori – ha persino completato il giro dell’intero stadio a bordo campo. Nell’occasione in molti hanno scrutato il tecnico classe ‘73 scambiare firme, autografi, selfie e persino qualche battuta con il pubblico. Tra questi, un fortunato tifoso, ha ironicamente pungolato l’ex collaboratore tecnico di Antonio Conte, circa una partita decisamente speciale in programma nel calendario granata. Di quale match parliamo? Naturalmente del derby della Mole contro la Juventus.

Nel video esclusivo realizzato dalle telecamere di CalcioNews24, ecco la voce perfettamente udibile del fan esclamare: «Almeno un derby quest’anno mister!». Il lapalissiano riferimento, come anticipato, è alla stracittadina piemontese. Puntuale la risposta del tecnico: «Quello sì eh, quello si!», prima di trincerarsi dietro un sorriso speranzoso. Insomma, Paolo Vanoli sembra già entrato a far parte del mondo Toro. E chissà se nel weekend del 10 novembre, fine settimana previsto per il prossimo Juventus Torino, non riuscirà a tener fede alla parola data.