Torino: Vanoli chiede di essere determinante, Sanabria non risponde. Eppure due anni fa era un attaccante da doppia cifra...

Tutto sulla prima parte di stagione di Tony Sanabria con la maglia del Torino in confronto alle ultime annate. I dettagli in merito

Prima di Torino-Bologna, Paolo Vanoli aveva indirizzato un messaggio chiaro a un giocatore, chiedendogli una determinazione che avrebbe dovuto portare a un salto di qualità, suo e a beneficio di tutta la squadra. Il soggetto della perorazione era Sanabria, che come tutti gli attaccanti è chiamato a uno sforzo e a una concretezza maggiore da quando tra i granata non c’è più Zapata. Alla prova dei fatti, però, la richiesta si è trasformata in una trappola e il paraguaiano ha fatto capire una volta di più quanto pesi avere trascorso 9 gare senza andare in gol.

Un tunnel dal quale è necessario uscire e che fanno sembrare lontanissimo il periodo nel quale il centravanti trovava la via della rete con naturalezza. Due campionati fa, infatti, Sanabria aveva chiuso oltre la doppia cifra, andando a bersaglio ben 12 volte. Oggi è a quota 2, avrebbe potuto averne uno in più se non avesse calciato sul palo il rigore a Verona, ma quel che più conta è che si ritrovi anche nelle prestazioni. L’ultima di un certo rilievo è stata quella di Cagliari, era l’ottava giornata…