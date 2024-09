Torino, Vlasic FREME: sarà A DISPOSIZIONE di Vanoli contro il Lecce?

Vlasic potrebbe essere convocato da Vanoli per il prossimo impegno del Torino contro il Lecce: le condizioni del croato

In casa Torino si lavora per il prossimo impegno di campionato contro il Lecce e tra le decisioni che Vanoli deve prendere c’è anche il rientro di Vlasic, dopo i problemi del croato per una lesione di alto grado del tendine dell’adduttore lungo di destra.

Come riportato da Tuttosport, l’ex West Ham si sta avvicinando di nuovo alla condizione ideale per tornare a disposizione del tecnico granata e per dare una soluzione offensiva in più al gioco. Difficile che possa ambire ad una maglia da titolare, ma è probabile il suo inserimento nella lista dei convocati, per riassaporare il clima di una partita ufficiale. Il suo rientro, a partita in corso, potrebbe invece arrivare per l’impegno successivo, al Bentegodi con il Verona.