Torino Wolverhampton: la solidità difensiva di Nuno Espirito Santo

Il Wolverhampton di Nuno Espirito Santo è molto organizzato in fase di non possesso. Applica una difesa di posizione che chiude bene gli spazi

Il Wolverhampton di Nuno Espirito Santo è caratterizzato da una fase difensiva molto solida. Solitamente non difendono con una linea particolarmente avanzata, sono però una squadra estremamente compatta e corale in non possesso, indipendentemente dall’altezza.

Un esempio nella slide sopra, in cui vede il 532 dei Wolves (con Jota, la seconda punta, bassa per dare una mano). Insomma, una difesa di posizione molto organizzata, non sarà facile per il Toro creare molte occasioni.