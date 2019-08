Toro, Berenguer: «Ottimo rapporto con Mazzarri. Ecco il mio obiettivo»

L’attaccante del Toro, Alejandro Berenguer, ha parlato del suo rapporto con Mazzarri e ha svelato il suo obiettivo per la prossima stagione

Nel corso di un’intervista rilasciata a Toro Channel, l’attaccante dei granata, Alejandro Berenguer, ha commentato il suo rapporto con mister Mazzarri e ne ha svelato il metodo vincente.

Ecco le sue parole: «Che effetto fa tornare a giocare all’Olimpico davanti ai tifosi? Penso che faremo ancora meglio di come stiamo giocando perché qui è emozionante. Il metodo vincente di Mazzarri? Non ti lascia mai tranquillo, ti dice cosa devi fare tutti i giorni. Con lui sono più maturo e più giocatore. Ottimo rapporto con lui».

«Mi piacerebbe segnare più dell’anno scorso per poter aiutare la squadra. Il mio obiettivo personale quest’anno è poter arrivare a 10 gol. Devo migliorare sull’aspetto fisico, sto lavorando in palestra, fra qualche mese si vedranno i risultati. Il Soligorsk? La prossima sarà una partita importante, che dobbiamo vincere, e per questo obiettivo stiamo lavorando forte. La pressione ci fa stare concentrati, questo fa bene alle nostre prestazioni».