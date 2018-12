Toro-Juve i convocati di Allegri: out Cancelo e Cuadrado, torna Benatia

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per Toro-Juve in programma domani sera all’Olimpico: out Cancelo

Dopo la sorprendente sconfitta in Champions contro lo Young Boys, la Juventus si rituffa in campionato. Ad attendere i bianconeri è il delicatissimo e sentito derby della Mole contro il Torino, in programma domani sera alle 20.30. Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida al Toro. Spiccano le assenze di Cancelo e Cuadrado oltre che del lungo degente Khedira. Tornano Chiellini e Benatia.