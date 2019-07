Toro, l’ultima amichevole chiude il ritiro di Bormio, ora testa all’Europa

Oggi il Toro affronta la Pro Patria nell’amichevole che chiude il ritiro di Bormio. Da domani si torna a lavorare al Filadelfia

Oggi alle ore 16 il Toro di Mazzarri ospita a Bormio la Pro Patria nell’ultima amichevole prima dell’esordio europeo di giovedì prossimo. La sfida ai bustocchi chiuderà il ritiro in Valtellina, che per il settimo anno ha ospitato la squadra granata. Dopo le goleade contro i volenterosi dilettanti di Bormiese e Merano, ora il Toro alzerà l’asticella, con un test decisamente più probante. La Pro Patria disputerà anche in questa stagione il campionato di serie C, ma la differenza di preparazione potrebbe rendere ancor più relativo l’incontro. I varesotti si sono radunati solo lunedì, e da due giorni sono in ritiro a Sondalo, a una ventina di chilometri da Bormio.

Già un anno fa le due squadre si sono incrociate in Valtellina, e il Toro si è imposto 4-0 con due gol di Belotti e le reti di De Silvestri e Parigini. Oggi Mazzarri farà le prove generali per l’esordio europeo, e l’assenza di Berenguer, che ieri ha interrotto precauzionalmente l’allenamento, potrebbe lanciare Zaza. Il 4-3-1-2 con l’attaccante lucano schierato in coppia con Belotti è stato provato a lungo, e ha dato segnali incoraggianti. Il 4-3-3 dovrebbe essere il modulo di riferimento, ma l’ottimo stato di forma di Zaza potrebbe anche cambiare le cose, a partire proprio dai preliminari di Europa League. Terminata la sfida con la Pro Patria il Toro salirà in pullman per far rientro in Piemonte, e riprendere da domani gli allenamenti al Filadelfia. Lungo il tragitto i granata seguiranno la sfida tra Kukesi e Debrecen che determinerà la loro prossima rivale. Si gioca alle 20, con gli albanesi che forti del fattore campo proveranno a ribaltare il 3-0 subito all’andata.