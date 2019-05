Toro, Mazzarri a caccia del record e dell’Europa

Walter Mazzarri vuole eguagliare alla guida del Torino il record di 39 punti conquistati solo nel girone di ritorno con il Napoli che gli regalarono la qualificazione in Champions League

L’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, continua ad andare a caccia di record. Dopo l’impresa degli anni passati con la Reggina che lo ha di fatto lanciato nel grande calcio, ricorda La Stampa, l’attuale tecnico del Toro cercherà in queste ultime tre gare della stagione di eguagliare un altro record.

Quello dei 39 punti tutti conquistati solo nel girone di ritorno. L’ultima volta che ci riuscì allenava il Napoli, era la stagione 2012/2013 e gli azzurri grazie a quella splendida cavalcata riuscirono ad entrare in Champions League. Il suo Torino di adesso ne ha già conquistati 30 e in queste ultime tre partite rimaste dovrà dare il 110% per raccogliare i restanti 9 punti, eguagliare il record di quel grande e bellissimo Napoli e garantirsi così un posto nell’Europa.