Toro, si rivede Millico: convocato in Primavera dopo quasi due mesi

L’attaccante del Torino Primavera, Millico, è tornato ad esser convocato dopo quasi due mesi dalla sua ultima presenza in campo

Dopo il duro infortunio che ha tenuto Vincenzo Millico fuori per due mesi, il talentino granata potrebbe ritornare in campo quest’oggi contro il Napoli Primavera. Il bomber della Primavera di Coppitelli era riuscito a conquistare la chiamata con la prima squadra di Mazzarri grazie ai suoi 24 gol segnati in 18 partite. Ma dopo l’infortunio, la squadra di Coppitelli si è fermata in campionato e anche in Coppa Italia.

Nelle ultime 4 partite, il Toro Primavera ha infatti vinto solo un match e ha segnato solamente 5 gol, al contrario ne ha subiti ben 13. Troppo poco per una squadra che era temuta per l’attacco e la retroguardia solida. Nella giornata odierna, l’attaccante potrebbe dunque rifare la sua comparsa al Filadelfia nel recupero della gara contro il Napoli; gara che potrebbe consentire al Torino di confermare l’accesso ai playoff Scudetto.