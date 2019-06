Toro, non c’è fretta sul mercato, fondamentale non sbagliare

Il mercato del Toro non decolla, ma in casa granata non c’è preoccupazione. Servono pochi ritocchi, ogni scelta va ponderata

A tre settimane dalla fine del campionato il Toro deve ancora risolvere la spinosa situazione che riguarda il direttore sportivo, e il mercato vive una fase di stallo. Intanto però la società granata ha esercitato il diritto di riscatto per Aina, Ansaldi, Djidji e Zaza, assemblando una rosa interamente di proprietà. I tifosi però attendono rinforzi, per ritentare l’assalto a quell’Europa sfuggita per un soffio quest’anno. Il presidente Urbano Cairo punta a confermare in gran parte il gruppo che ha collezionato 63 punti in questa stagione, inserendo due o tre pedine in grado di far compiere alla squadra il salto di qualità.

Difficile però per il Toro operare sul mercato finché non si rivolverà la querelle con Gianluca Petrachi, direttore sportivo in pectore della Roma ancora legato alla società granata da un anno di contratto. In Spagna si parla di un interessamento granata per il ds del Levante Luis Helguera, ex calciatore di Udinese e Fiorentina, ma Cairo ha smentito questa ipotesi. Sarà infatti Massimo Bava il successore di Petrachi, non appena saranno risolti i problemi con la Roma. Ed è proprio l’ormai ex responsabile del settore giovanile ad impostare col presidente le prime operazioni sul mercato.

Le prime richieste del Napoli per Verdi e Mario Rui, giocatori ai primi posti della lista dei desideri di Mazzarri, hanno al momento raffreddato l’interesse granata. Laxalt o il giovane Kiyine sono alternative per completare un reparto esterni che già conta su garanzie quali Aina, Ansaldi e De Silvestri. Per il reparto offensivo la situazione è al momento più complicata, e dipende anche dal futuro di Zaza e Falque, che non figurano nella lista degli incedibili. La scelta in attacco è fondamentale per le ambizioni del club, e il Toro questa volta, non ha fretta.