Toro, prove generali ad Alessandria, anche Cairo a spronare la squadra

A tre giorni dall’esordio europeo con il Debrecen, il Toro si è allenato ad Alessandria sotto lo sguardo attento del presidente Cairo

Ieri il Toro ha fatto le prove generali per la prima sfida preliminare di Europa League, allenandosi ad Alessandria, dove si terrà la sfida col Debrecen. Alla seduta allo stadio Moccagatta ha assistito anche Urbano Cairo, arrivato nella sua città per spronare la squadra. Con il presidente erano presenti anche il ds Bava e il direttore generale Comi, a testimonianza di quanto la società tenga a questo impegno. Con loro anche Emiliano Moretti, che appesi gli scarpini al chiodo è passato dietro alla scrivania.

Mister Mazzarri ha ben chiara la formazione con cui affrontare gli ungheresi, provata a lungo nel ritiro di Bormio. Salvo sorprese sarà un 3-4-3, schema di riferimento in attesa di rinforzi dal mercato. Davanti a Sirigu giostreranno Izzo, Nkoulou e Bremer, con De Silvestri e Ansaldi sulle corsie esterne e Baselli e Meité nel mezzo. A supporto di Belotti ci saranno gli spagnoli Falque e Berenguer, con Zaza come carta per sparigliare il mazzo nella ripresa. Lukic e Rincon, unitosi al gruppo negli ultimi giorni saranno pedine utili nel secondo tempo e nella gara di ritorno, come Djidji e Lyanco che potrebbero essere recuperati tra una settimana.

Ad Alessandria il presidente Cairo ha potuto verificare anche l’ultimazione dei lavori alla gradinata nord, che è valsa l’ok dell’Uefa per l’ampliamento della capienza a 6000 spettatori. Ieri intanto i granata hanno anche conosciuto l’eventuale avversario del prossimo turno di Europa League. Se Belotti e compagni supereranno il turno dovranno vedersela con la vincete della sfida tra i bielorussi del Soligorsk e i danesi dell’Esbjerg. Andata a Torino l’8 agosto, ritorno in trasferta una settimana dopo, a ferragosto.