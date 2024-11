Tottenham, arriva la squalifica di Bentancur per razzismo contro Son: stangata pesantissima!

La decisione della Premier League sul caso razzismo scoppiato nei confronti di Rodrigo Bentancur, centrocampista del Tottenham

Decisione pesantissima da parte della Football Association nei confronti di Rodrigo Bentancur per il caso di razzismo scoppiato negli ultimi mesi.

Il centrocampista ex Juve è infatti stato squalificato per 7 giornate di Premier League e non sarà a disposizione del Tottenham per ben due mesi. Un caso che farà discutere, visto che ha coinvolto in prima persona il compagno di squadra Son Heung-min. Bentancur si era scusato dopo aver detto la seguente frase nel programma televisivo Por la Camiseta, trasmesso nel suo paese natale, l’Uruguay: “Vuoi la maglia di Son? Chiedila a suo cugino, tanto sembrano tutti uguali”