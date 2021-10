Tottenham, Espirito Santo: «Il Portogallo è fiero di Cristiano Ronaldo»

Espirito Santo, tecnico del Tottenham, ha espresso le proprie considerazioni su Cristiano Ronaldo: le sue dichiarazioni

Nuno Espirito Santo, allenatore del Tottenham, ha espresso le proprie considerazioni su Cristiano Ronaldo. Le sue dichiarazioni alla vigilia del match contro il Manchester United.

CRISTIANO RONALDO – «CR7 per noi portoghesi è qualcosa di cui andiamo molto fieri. Cristiano ci ha regalato tanti momenti di immensa felicità in tutti questi anni. Quando viaggi in giro per il mondo e dici che vieni dal Portogallo, la prima cosa a cui le altre persone pensano è proprio Ronaldo».