Tottenham, obiettivo Oblak per sostituire Lloris

Il Tottenham ha individuato in Jan Oblak il sostituto di Hugo Lloris per la porta. Tutti i dettagli sulla trattativa

Secondo quanto riportato da The Evening Standard, il Tottenham sarebbe alla ricerca di un portiere per sostituire Hugo Lloris. Il portiere francese non è infatti stato impeccabile nelle ultime partite.

Per sostituirlo l’obiettivo è Jan Oblak dell’Atletico Madrid. Gli Spurs avranno però bisogno di un’offerta importante per convincere il club di Simeone a privarsi di uno dei migliori portieri del Mondo.