Tottenham, Postecoglou a rischio? Le prime pagine dei giornali inglesi mettono nel mirino il tecnico australiano

Tottenham, le prime pagine dei giornali inglesi sulla crisi degli Spurs e il possibile esonero di Ange Postecoglou

Dopo la sconfitta di ieri contro il Leicester è partita la contestazione dei tifosi del Tottenham contro il presidente Levy e nel mirino ci finisce il tecnico Ange Postecoglou. In queste ore in molti in Inghilterra hanno ripensato alle parole di Conte al momento del suo addio agli Spurs: «Per me è inaccettabile. Abbiamo dimostrato di non essere una squadra, ho visto giocatori egoisti che non ci mettono il cuore. Sono abituati qui, non giocano per niente di importante. La storia del Tottenham è questa: 20 anni con questo proprietario e non hanno mai vinto nulla. Colpa solo del club o degli allenatori? Finora ho provato a nascondere la situazione, ma adesso basta».

Uno striscione mostrato dai tifosi metteva in primo piano i numeri della squadra: «24 anni, 16 allenatori, un trofeo: è il momento di cambiare». E da dove iniziare se non dall’allenatore? Di seguito le prime pagine di alcuni dei principali giornali sportivi inglesi.

DAILY STAR – «É una calamità, mandate via Ange! L’ex calciatore degli Spurs O’Hara critica duramente Postecoglou».

THE TIMES – «Postecoglou: è il nostro momento più basso».

THE GUARDIAN – «‘Chi lo sa?’ Postecoglou insicuro sul suo futuro mentre i tifosi contestano Levy».