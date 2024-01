Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro il Manchester United

Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di Premier League contro il Manchester United. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Dragusin? È una buona scelta per noi, è giovane e ha delle grandi qualità. Una volta arrivati ​​ai dettagli, ho pensato che fosse la scelta migliore per noi. Era il nostro obiettivo numero uno. Mi piacciono le sue qualità difensive e fisiche. Abbiamo bisogno di più di due difensori centrali di alto livello. È arrivato in un grande club dove sa che deve competere per giocare. Ne beneficerà anche in ottica nazionale».