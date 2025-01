Tottenham, le condizioni di Bentancur: ecco come sta l’uruguaiano dopo il malore contro il Liverpool

Sospiro di sollievo in casa Tottenham per le condizioni di Rodrigo Bentancur: il calciatore uruguaiano era svenuto durante la semifinale di Coppa di Lega contro il Liverpool nei primi minuti di partita e dopo molti minuti di primo soccorso era uscito in barella. Il club di Londra con una nota sui social ha voluto però tranquillizzare i tifosi sulle condizioni dell’ex Juve.

We can confirm Rodrigo is conscious, talking and will go to hospital for further checks.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 8, 2025