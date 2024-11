Tottenham Roma, Allegri sarà presente alla sfida

Il tecnico ex Juventus sarà a Londra per vedere la sfida tra il Tottenham di Postecoglou e la Roma di Ranieri

Massimiliano Allegri sarà tra gli spettatori del Tottenham Hotspur Stadium di Londra per la sfida tra Tottenham Roma. L’ex tecnico della Juventus sarà quindi presente al ritorno in un match Europa da parte di Ranieri.

Come riporta il Corriere dello Sport, Allegri si trova a Londra per seguire un corso di inglese. Chissà che possa essere un indizio sul futuro del tecnico italiano che ha lasciato per ora li calcio con la vittoria della Coppa Italia.