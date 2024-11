Totti elogia Del Piero: «Tanti auguri! La nostra sintonia è nata da quel gesto»

Totti celebra Del Piero: le sue dichiarazioni a La Repubblica sull’ex numero 10 della Juventus, che oggi spegne 50 candeline

Intervenuto a La Repubblica, lo storico capitano della Roma Francesco Totti ha parlato così dell’ex numero 10 della Juventus Alessandro Del Piero, che oggi compie 50 anni. Le parole.

TOTTI – «Sembra difficile da credere. Cinquanta anni. Mi pare ieri che eravamo due ragazzi di diciotto, vent’anni. Rivalità? Forse, all’inizio. Lui lo ha detto bene una volta: eravamo più complici, che rivali. Poi c’era a chi avrebbe fatto comodo che fossimo rivali: lui rappresentava la Juventus, io quasi il suo opposto, la Roma e Roma a qualcuno non piace e non è mai piaciuta. Ma noi in questo gioco non siamo mai caduti, anzi. All’esordio sono entrato al posto suo e al momento del cambio mi ha strizzato l’occhio: credo da quel gesto sia iniziata a nascere la nostra sintonia»