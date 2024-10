Totti in Serie B? Il meme della serie cadetta: e la musica... - VIDEO

La Serie B rilancia un meme con Francesco Totti protagonista: musica d’autore e tifosi e il Pupone apprezzano: VIDEO

Il modo migliore per iniziare la settimana? Con un bel meme, magari a tema calcistico, come quello pubblicato su Instagram dalla Serie B e che ha come protagonista Francesco Totti.

«Memino per iniziare bene la settimana: Francesco Totti in Serie BTK 🤔» e come colonna sonora la canzone di Bello Figo sul capitano della Roma, il cui viso compare sullo sfondo nel gol del 2-1 in Sudtirol Palermo, vinta dai siciliani: gli utenti apprezzano l’idea e anche il protagonista, che autoironico ha lasciato il like.