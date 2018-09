La confessione di Totti agli amici: ha tifato Lazio nello spareggio contro Spalletti

Scontro Totti-Spalletti. Il capitano ha raccontato ad amici di aver tifato Lazio in occasione della sfida con l’Inter dell’anno scorso

Francesco Totti tifa Lazio? No, eppure c’è stata una sera, non molto lontana, in cui l’ex capitano della Roma ha sperato che la Lazio, la sua eterna rivale, battesse l’Inter dell’altro eterno e odiato rivale: Luciano Spalletti. Sì, il simbolo assoluto della romanità ha tifato, se così si può dire, per la Lazio! Il giocatore che attaccava le figurine dei laziali al contrario nei suoi album, è stato ‘costretto’ al tifo contro Spalletti e di conseguenza è stato costretto a sperare nella vittoria della Lazio per la prima volta nella vita. Totti-Spalletti: il duello prosegue. Secondo Il Corriere dello Sport, Er Pupone avrebbe raccontato agli amici di aver tifato Lazio in occasione dello scontro diretto tra Lazio e Inter, valido per un posto in Champions, dell’ultima giornata dello scorso campionato.

Ma c’è dell’altro. Totti non perdona a Spalletti di averlo accompagnato alla porta attraverso comportamenti che riteneva irriguardosi. Spalletti tornò alla Roma sapendo del mancato rinnovo del capitano che si meritò un sofferto rinnovo a suon di gol nei minuti finali: nell’incontro con Miami a Pallotta, l’allenatore aveva avuto delle rassicurazioni sull’addio del numero 10 ma il capitano, tirando fuori l’orgoglio, si meritò il rinnovo sul campo, manco a dirlo, a furor di popolo. Ora le nuove polemiche venute fuori con l’uscita del libro. Spalletti è diventato conciliante ma non risponde: «Mi riservo di leggere prima tutto il libro».