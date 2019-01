La Fiorentina piazza il colpo: ufficiale Traoré

Colpo di mercato della Fiorentina che ha ufficializzato l’ingaggio di Hamed Junior Traoré dall’Empoli. Ecco il comunicato

Fiorentina scatenata nel mercato di gennaio. I viola hanno portato in Italia Luis Muriel, e hanno deciso di investire 12-13 milioni di euro per Traoré, gioiellino dell’Empoli. Il centrocampista classe 2000, di proprietà dell’Empoli, era cercato da Inter e Napoli ma la Fiorentina, con un vero e proprio blitz, ha trovato l’accordo con i cugini toscani. All’Empoli potrebbe andare anche il giovane centravanti Vlahovic in prestito.

Questo il comunicato ufficiale: «La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Hamed Junior Traoré dall’Empoli FC. Hamed Junior è nato a Abidjan (Costa D’Avorio) il 16 febbraio del 2000. Il calciatore, che ha firmato un contratto che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2023, resterà in prestito all’Empoli fino al 30 giugno 2019».