Trapianto capelli in Turchia: perchè sceglierlo – Smile Hair Clinic

La caduta dei capelli è una condizione molto più comune di quanto possa sembrare.

Questa può essere innescata da varie cause, genetiche, mediche e ambientali o da un errato stile di vita in generale. In alcuni casi particolari, i cambiamenti nella dieta e nello stile di vita potrebbero rallentare la caduta dei capelli, ma non esiste una cura che possa invertire del tutto i suoi effetti. Ecco, quindi, che la chirurgia del trapianto di capelli diventa l’unica soluzione.

Trapianto di capelli in Turchia: perché così economico?

Quando si parla di trapianto di capelli la Turchia è il posto migliore dove andare. I pazienti possono ricevere qui cure di altissima qualità ad un costo molto ridotto rispetto ad altri Paesi europei. Ma come fa questo trattamento ad essere così economico? Il basso costo del trapianto di capelli in Turchia può far esitare alcune persone e portare a pensare che un prezzo basso significhi una bassa qualità. In realtà, la risposta è molto diversa: la Turchia ha un costo della vita molto più basso rispetto alla media europea e, di conseguenza, molti servizi sono significativamente più convenienti. Anche includendo costi di trasporto e alloggio, un’operazione di trapianto di capelli in Turchia è molto più economica rispetto a qualsiasi altro luogo in Europa. Inoltre, negli ultimi decenni, il numero di chirurghi turchi che lavorano nel campo del trapianto di capelli è cresciuto in modo significativo, aumentando la concorrenza. Di conseguenza, come strategia di marketing, le cliniche hanno ridotto i loro costi.

Perché scegliere Smile Hair Clinic

La Smile Hair Clinic è stata fondata nel 2018 dal dottor Gökay Bilgin e dal dottor Mehmet Erdoğan, che da anni lavorano insieme nel campo del trapianto di capelli. Smile Hair Clinic è diventata una delle più importanti cliniche di trapianto di capelli in Turchia, precisamente ad Istanbul. Qui, i dottori Gökay Bilgin e Mehmet Erdoğan, riconosciuti a livello mondiale nel settore del trapianto di capelli, seguono da vicino ogni paziente garantendo la sua soddisfazione. Fin dall’inizio viene spiegato nel dettaglio ciò che ogni cliente può aspettarsi dall’operazione e le aree da trapiantare vengono decise insieme. Smile Hair Clinic è una clinica privata accreditata dal Ministero della Salute della Repubblica di Turchia e autorizzata ad eseguire interventi di trapianto di capelli.

Smile Hair Clinic: pacchetto all inclusive per trapianto di capelli in Turchia

Come la maggior parte delle cliniche per il trapianto di capelli in Turchia, anche Smile Hair Clinic offre ai propri pazienti pacchetti “All Inclusive”. Questi pacchetti includono i farmaci necessari, i trasferimenti e l’alloggio in un hotel; il prezzo è conosciuto e definitivo al momento della prenotazione e non viene influenzato posteriormente. Smile Hair Clinic ha considerato tutto per assicurare il comfort dei suoi pazienti: i trattamenti vengono eseguiti utilizzando le ultime tecnologie nel campo del trapianto di capelli e gli ospiti possono beneficiare di ulteriori servizi inclusi come traduzione in tutte le lingue, consulenza sui visti, prenotazioni alberghiere e molto altro.

In breve, un pacchetto all inclusive presso la Smile Hair Clinic include:

Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e dall’hotel alla clinica.

Farmaci necessari prima, durante e dopo l’intervento chirurgico.

Sistemazione in hotel 4 o 5 stelle.

Un servizio di traduttore in qualsiasi lingua.

Servizi di assistenza online gratuiti.

Programma di assistenza post-terapia in cui il team ed i medici risponderanno a qualsiasi domanda e saranno disponibili a visite e valutazioni aggiuntive, se necessario.

Tre buone ragioni per scegliere il trapianto di capelli in Turchia

Per riassumere ecco quindi tre buone ragioni per scegliere di sottoporsi ad un trapianto di capelli in Turchia, e in particolare presso Smile Hair Clinic:

Eccellente servizio clienti

I medici e il personale di questa clinica parlano inglese e, se necessario, viene fornito un servizio di traduzione professionale. Inoltre, i pacchetti all inclusive forniscono una serie di servizi di livello superiore per far sentire ogni paziente a proprio agio.

Costo ridotto

Il costo di un’operazione di trapianto di capelli in Turchia è molto più economico rispetto a qualsiasi altro paese europeo grazie al costo della vita più basso. Inoltre, non è necessaria anestesia generale e, in generale, non si tratta di un intervento chirurgico elaborato, il che aiuta a ridurre ulteriormente il prezzo.

Un Paese interessante da visitare

La Turchia non è una meta ideale solamente quando si tratta di operazioni chirurgiche, ma è anche una destinazione turistica molto ambita. Perché quindi non unire le due cose?

Per concludere, si può dire che i medici e gli ospedali turchi sono famosi per la loro esperienza nel campo del trapianto di capelli e per aver eseguito con successo interventi chirurgici anche molto impegnativi. La Turchia permette di accedere a servizi di altissima qualità ad un prezzo ridotto rispetto a qualsiasi altro Paese europeo. In questo modo è possibile assicurarsi un intervento di trapianto di capelli di alta qualità ad un costo vantaggioso. In particolare, la Smile Hair Clinic è una delle più apprezzate in Turchia e per una buona ragione. I medici esperti e il personale preparato e cordiale offrono un’assistenza al paziente di qualità superiore fornendo risultati di grande successo.