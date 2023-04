Tre frasi famose di Paulo Sousa prima di arrivare alla Salernitana

L’eloquio è fluente, il tono è caldo, la conoscenza della lingua italiana di Paulo Sousa è eccellente. Ecco tre frasi famose del tecnico

L’eloquio è fluente, il tono è caldo, la conoscenza della lingua italiana di Paulo Sousa è eccellente. Ecco 3 frasi famose rilasciate in questi anni da parte del tecnico della Salernitana.

1) 2015: «Vincere la Champions League tra 5 anni? Spero di averla già conquistata! Lavoro affinché il mio percorso verso il successo sia il più breve possibile. La mia ambizione è quella di vincere come allenatore quello che ho vinto da giocatore, anche se la prospettiva di un allenatore è diversa da quella di un giocatore. Essere allenatori aiuta anche a crescere come persone».

2) 2016: «Con tutto il rispetto per i nostri avversari, pensiamo al collettivo e alle sue individualità, ma ci concentriamo più sul nostro gioco e sulle nostre dinamiche».

3) 2017: «Dobbiamo fare l’omelette con le uova che abbiamo» (se ci pensate, è assolutamente perfetta per ogni allenatore che si trovi al cospetto di una rosa che non soddisfa in pieno le sue esigenze).