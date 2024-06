Trezeguet: «Quando GIOCAVO alla Juventus la PRIORITA’ era sempre quell’aspetto»

Juventus Academy World Cup: la cerimonia inaugurale della quinta edizione, ecco le parole dell’ex attaccante Trezeguet

Dal 10 al 14 giugno 2024 va in scena la quinta edizione della Juventus Academy World Cup, l’evento annuale che coinvolge le Academy bianconere in giro per il mondo, e su tale evento ha preso parola l’ex attaccante Trezeguet.

«Io ho giocato al vecchio Delle Alpi ma sono riuscito a fare una ‘piccola’ storia qui. Segreto? Sicuramente il lavoro in settimana, ascoltavo i miei allenatori e la spinta del pubblico e puntavo ad essere determinante in ogni partita. Quanto è importante essere unito emotivamente alla squadra? La Juve è una famiglia da valori molto importanti, anni dove ho ricevuto tanto a livello personale e non. Sono molto grato quanto riesco a tornare qua. Consiglio a giovani giocatori? Prima di tutto divertirsi, che è molto importante ed è bello che ci sono le famiglie. Vince il migliore e va bene così ma la cosa importante è il divertimento».