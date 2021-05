Triplete Inter: il ricordo di Mourinho – FOTO

José Mourinho ricorda l’indimenticabile notte di Madrid di undici anni fa con il trionfo dell’Inter in Champions League

Oggi ricorre l’11° anniversario della fantastica notte di Madrid che laureò l’Inter campione d’Europa, grazie al successo per 2-0 (doppietta di Diego Milito) nella finale del ‘Bernabeu’ contro il Bayern Monaco. José Mourinho, condottiero della trionfale cavalcata in Champions League dei nerazzurri, ricorda in modo speciale quel giorno su Instagram.

«Stadio Santiago Bernabeu. 22 maggio 2010. Una notte pazzesca di amicizia e felicità a Madrid. E un altro pallone per la collezione di mio figlio», il tutto da una foto corredata insieme al presidente Massimo Moratti.