Tronchetti Provera: «Messi all’Inter? Magari! Spero nel grande colpo di Suning»

Le parole di Marco Tronchetti Provera, tifoso dell’Inter, patron di Pirelli, sponsor nerazzurro. Il dirigente sogna Messi in nerazzurro

Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del gruppo Pirelli, tifoso dell’Inter, è intervenuto sulle frequenze di “Gr Parlamento” nel corso della trasmissione “La politica nel pallone” per parlare del mercato dell’Inter e di un sogno di mercato. Ecco le sue parole: «Sin qui la campagna acquisti dell’Inter è stata ottima. E’ arrivato un leader come Nainggolan che insieme a Icardi potrebbe fare molto bene, un po’ come Sneijder e Milito nell’anno del Triplete».

La Juve ha ingaggiato Cristiano Ronaldo e «sembra irraggiungibile» ha detto Tronchetti, ma «Non è detto. Mi auguro che an­ che Suning, appena il financial fair play lo permetterà, faccia un grande colpo. Messi? Con un’operazione del genere i tifosi sarebbero al settimo cielo, come si fa a dire di no a qualcosa del genere?! Icardi al Real Madrid? Mi auguro che Mauro possa restare all’Inter perché con questa squadra si deve combattere per vincere lo Scudetto».