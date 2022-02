ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tuchel su Lukaku: «Potrebbe fare più gol. Servirà più tempo di quanto pensassi». Le parole del tecnico del Chelsea

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crystal Palace.

Le sue parole: «Lukaku? Credo ancora che possa segnare di più, perché l’ha sempre fatto. Potremmo aver bisogno di più pazienza rispetto a quello che pensavamo al momento del suo arrivo. Vogliamo mettere Romelu nelle migliori condizioni, vogliamo creare più occasioni, vogliamo che i compagni lo capiscano meglio: è un processo che va avanti, abbiamo ancora fiducia in lui perché ha dimostrato in ogni squadra in cui ha giocato che è un grande finalizzatore. Non sono deluso».