Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato a Sky Sport Uk riguardo ad un possibile arrivo di Ronaldo

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato a Sky Sport Uk riguardo ad un possibile arrivo di Ronaldo. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Prendere un altro attaccante non è la priorità. Non lo escludo, ma ora non è la priorità. La priorità ora è la difesa, non è un segreto. Da lì vedremo cosa sarà possibile».