Gotti su Lazio Roma: «Non è una gara come le altre»

Le parole dell’allenatore della Lazio Tudor alla vigilia del match contro la Roma in quello che sarà il classico derby di Roma

In casa Lazio è la vigilia del derby di Roma. Igor Tudor, neo tecnico biancoceleste, analizza così la stracittadina contro i giallorossi in conferenza stampa.

CHE LAZIO SERVE – «Una Lazio giusta, buona in tutte le cose che deve avere. Testa, cuore e gambe. E’ una gara sentita, va usata la testa. Dobbiamo andare forte e fare il meglio possibile».

DERBY GARA COME LE ALTRE – «Ne ho fatti un po’ anche all’estero. Qualche bel derby c’è stato, a me queste partite importanti sono sempre piaciute. Sono partite diverse, ma anche come le altre, da preparare al meglio. Vanno interpretate in questo modo. Non puoi scappare dalle sensazioni della gente, da quelle dei giocatori. Si deve dare qualcosa in più non perdendo la testa, così va vissuto un derby piacevole. Con il giusto antagonismo e rispetto per l’avversario, rispetto per il calcio, dando emozioni e tifando la squadra. Questo è sport, stare sempre nel giusto, forzando la bellezza di questo sport bellissimo».

COSA SI ASPETTA RISPETTO ALLA JUVE – «Ci sono queste tre gare in sette giorni con in mezzo uno o due allenamenti, dove si può dire di lavorare perchè non è un lavoro. C’è da preparare al meglio l’allenamento di oggi. Ho visto più cose positive che negative, giocando quella squadra di cui sappiamo il livello. Siamo sulla strada giusta, ben interpretata dai giocatori che sono convinti e hanno tanta voglia di fare. C’è solo da crescere e migliorare».