Turchia Calhanoglu: «Montella prezioso, il lavoro con i giovani...»

Le parole di Hakan Calhanoglu, capitano della Turchia, dopo la vittoria della sua nazionale contro la Georgia

Hakan Calhanoglu ha commentato il successo della Turchia ai danni della Georgia agli Europei elogiando il proprio commissario tecnico, Vincenzo Montella. Ecco le sue parole rilasciate a Sky Sport.

LE PAROLE – «Montella sta lavorando veramente molto. Non solo per noi giocatori di esperienza, ma sta lavorando molto anche con i giovani. Li ha lasciati giocare perché ha fiducia in loro, sa come comunicare con loro, ci lavora già da due-tre mesi e siamo contenti di avere un allenatore come lui che ci sta sempre così vicino. Sta lavorando molto bene, i nostri allenamenti sono molto pesanti e quasi sempre duri perché puntiamo molto sulla parte tattica che era mancata negli anni addietro. Siamo contenti di avere un allenatore così»