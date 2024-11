Turchia-Galles: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo stadio Kadir Has andrà in scena la sfida tra Turchia-Galles: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo stadio Kadir Has di Kayseri si giocherà la sfida di Nations League tra Germania-Bosnia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Celik, Bardacki, Demiral, Muldur; Kokcu, Calhanoglu; Yildiz, Guler, Akturkoglu; Unal. Ct. Montella.

GALLES (3-4-3): Darlow; Cabango, Rodon, Davies; N. Williams, Wilson, Allen, Norrington-Davies; Cullen, Harris, Br. Johnson. Ct. Bellamy.

Orario e dove vederla in tv

Turchia-Galles si gioca alle ore 18.00 di sabato 16 novembre per il girone di Nations League. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.