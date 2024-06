Turchia-Georgia: tra i due litiganti il terzo gode. La sfida YILDIZ-KVARATSKHEILA la vince un ALTRO e non gioca in SERIE A...

Tutti i numeri e le statistiche sulla sfida degli Europei tra Turchia e Georgia, terminata con il risultato di 3-1

Il 3-1 della Turchia è stato meritato e la Georgia può recriminare poco, avendoci provato fino in fondo ad aggiustare la situazione. Tra i due fantasisti del calcio italiano chi ha vinto? Ecco i voti de La Gazzetta dello Sport.

YILDIZ – voto 6,5: «Difendere non è il suo mestiere, sul gol del pareggio georgiano si fa saltare, ma davanti dispensa qualità».

KVARATSKHEILA – voto 6: «Prestazione contraddittoria dell’esterno del Napoli. Abbastanza in sonno alla partenza, si desta verso la fine quando trascina la Georgia a furia di scatti sulla sinistra. Ha pure un’occasione. Premiamo il risveglio, forse tardivo, ma ha tirato fuori l’orgoglio nazionale, si è reso conto che la Georgia intera pendeva dai suoi piedi».

Il migliore di tutti gli attori in campo è stato l’autore del 2-1 e, purtroppo, non gioca in Serie A.

GULER – voto 8: «Il Messi del Bosforo, sì ci sta. Chi segna un gol così è destinato a combinare qualcosa di grande».