La Turchia ha scelto il nuovo commissario tecnico: Stefan Kuntz sostituirà Senol Gunes in panchina. Fissato l’esordio

La Turchia ha scelto il nuovo commissario tecnico. Sarà Stefan Kuntz il sostituto di Senol Gunes, esonerato dopo i deludenti risultati ottenuti a Euro 2020 e la roboante sconfitta per 6-1 contro l’Olanda. L’ormai ex selezionatore della Germania Under 21 lascerà il suo incarico dopo quattro anni.