Tutti contro Zhang: Dal Pino gli fa causa, gli altri club di Serie A infastiditi per le dichiarazioni

Dopo l’urgano scatenato dalle sue dichiarazioni, Steven Zhang si trova solo: tanti i club di Serie A infastiditi

Steven Zhang ora è solo. Gli attacchi del presidente dell’Inter hanno sollevato la reazione di molti club di A, alcuni sono usciti allo scoperto ufficialmente altri hanno manifestato solidarietà privatamente. Stigmatizzando il modo in cui il numero uno nerazzurro si è esposto, ma non solo. C’è rabbia per la mancanza di proposte pratiche alternative e fastidio perché mentre Zhang da Londra invia raccomandazioni che tutti già dicono di condividere, è qui in Italia che Dal Pino e gli altri presidenti dei club lavorano per trovare soluzioni.

La Gazzetta dello Sport spiega come Dal Pino non ha voluto replicare pubblicamente ma ha dato mandato ai suoi legali di occuparsi delle dichiarazioni rilasciate da Zhang con la volontà di fargli causa, oltre al deferimento già in atto. Il portavoce del fastidio generale è Guido Fienga, CEO della Roma, che ha detto: «Sicurezza e salute non sono care solo al Presidente dell’Inter ma a tutti noi. Piuttosto non si è capita chiaramente la sua posizione. Visto che in questi caotici giorni l’Inter ha prima chiesto di giocare a porte chiuse, poi in caso di porte aperte di recuperare prima la gara con la Samp rispetto a quella con la Juve. Eravamo già stupiti dalle parole di Zhang in un momento in cui si era chiesta compattezza e assenza di polemiche. Siamo ulteriormente sorpresi che abbia ribadito ieri i concetti già espressi». Anche il Napoli ha espresso solidarietà a Dal Pino: «La società ha da sempre grande stima in lui e lo considera un manager esperto e competente»