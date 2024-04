Ucraina, Shevchenko propone la macchina della verità per gli arbitri

L’ex Milan Andriy Shevchenko, attuale presidente della Federcalcio ucraina, ha proposto la macchina della verità per gli arbitri

Andriy Shevchenko, presidente della Federcalcio ucraina, ha proposto una manovra quantomeno curiosa. Come racconta ‘The Athletic‘, l’ex attaccante avrebbe presentato l’idea di sottoporre gli arbitri al test della macchina della verità, in cui verranno analizzati i cambiamenti della pressione, respiratori e sudore per individuare quelli corrotti.

SHEVA – «E’ un’opportunità per ottenere più informazioni e capire di quali arbitri possiamo fidarci»

C’è chi non è d’accordo, come l’ex allenatore Volodymyr Sharan: «E’ un metodo eccessivo, un tentativo di controllare gli arbitri. Gli errori umani ci saranno sempre, ma c’è già il VAR per correggerli«»