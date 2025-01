Udinese Atalanta: le tre cose che non hai notato della sfida di Serie A

Tre curiosità che non hai notato della sfida tra Udinese e Atalanta, match delle ore 15 del campionato italiano

Uno 0-0 con tanti sussulti prodotti dai friulani nel primo tempo e poi una ripresa dove si è molto combattuto, molto sbagliato e che ha generato una sola opportunità all’ultimo respiro, il tiro di Samardzic neutralizzato con successo da Sava. Ecco tre momenti della sfida.



1) Atteggiamento. Ha colpito la sicurezza della formazione di Runjaic, che non ha tradito la minima esitazione. Già al primo minuto non si è fatta minimamente spaventare da un lancio di Lookman, mettendo in fuorigioco gli avversari con una linea altissima. Operazione riuscita due volte nel giro di poco e che ha consentito ai padroni di casa di chiarire che gli spazi, oggi, li possedevano nella testa.



2) Giocatore totale. É la valutazione che viene data nella telecronaca di Dazn a proposito di Scalvini. Giusta definizione per il merito dell’azione, una bella incursione dove l’atalantino passa in mezzo a due. Peccato che poi il filtrante venga intercettato. E che Gasp decida di lasciarlo nello spogliatoio all’intervallo, avendo paura che pesi negativamente il cartellino giallo ricevuto.



3) La rovesciata. L’Atalanta dei primi 45 minuti davanti non ha fatto nulla, tanto da chiedersi dove mai fosse finita la squadra. Solo Pasalic ci ha provato con una difficilissima rovesciata: pallone colpito troppo basso, niente più che una carezza. Con l’aggravante di non essersi accorto che stava arrivando di gran carriera Zappacosta, abbastanza libero per colpire e – magari – cambiare davvero una partita nata male, con troppe difficoltà.