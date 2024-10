Udinese Cagliari: la giornata speciale di Lorenzo Lucca

Il centravanti dell’Udinese ha trovato il gol del vantaggio nella sfida contro il Cagliari su assist di Kamara

Ha già 6 gol all’attivo in stagione, 4 in campionato e 2 in Coppa Italia. Un bel bottino quello di Lorenzo Lucca, che nella scorsa stagione aveva chiuso con 9 centri, un obiettivo decisamente raggiungibile e superabile anche di molto. Anche ieri ha fatto la differenza sbloccando Udinese–Cagliari con la sua specialità: il colpo di testa. L’attaccante ha deviato in porta un fantastico tracciante di Kamara e non è la prima volta che succede: la combinazione tra i due aveva già funzionato in occasione della vittoria dei friulani contro il Parma.

Il voto de La Gazzetta dello Sport per il goleador è identico a quello dell’autore del 2-0, Davis. Un 7 in pagella motivato così: «Incornata anche troppo facile per l’1-0, poi le solite battaglie». Come dire: Lucca serve e pure molti per il gioco di Runjaic, che si è complimentato con i suoi attaccanti proprio per come hanno difeso «alla grande».