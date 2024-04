Udinese, Cannavaro e il calendario per la salvezza

Cannavaro è in arrivo a Udine per firmare il suo contratto con l’Udinese e iniziare la nuova avventura in terra friulana

Un’occasione importante per lui, dopo la parentesi di Benevento, per cercare di portare alla salvezza il club. Il calendario, però, non sorride ai bianconeri: giovedì ultimi 20′ con la Roma, poi Bologna e Napoli. Le ultime tre sono scontri diretti contro Lecce, Empoli e Frosinone.