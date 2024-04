Udinese, scelto Cannavaro come nuovo allenatore

La scelta dell’Udinese per il nuovo allenatore dopo la decisione di esonerare Gabriele Cioffi. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’Udinese avrebbe scelto Fabio Cannavaro come nuovo allenatore per questo finale di campionato. Il club friulano ha infatti deciso di esonerare Cioffi dopo l’ultima sconfitta contro il Verona.

Inizialmente il candidato più forte per la panchina era Reja che però ha preferito non accettare anche per motivi familiari. Per questo la scelta è ricaduto sull’ex capitano della Nazionale.