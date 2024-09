Di Natale: «L’Udinese in VETTA è una gioia, FELICE per Pozzo. Thauvin un CAMPIONE, merita la 10»

Le parole di Antonio Di Natale, ex attaccante e capitano dell’Udinese, sull’inizio di stagione dei friulani

Antonio Di Natale, attaccante e capitano dell’Udinese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’inizio di stagione dei friulani.

UDINESE CAPOLISTA – «Felice soprattutto per il presidente. La scorsa stagione ha sofferto troppo e non lo merita per la passione che mette. Sono proprio contento di questo primo posto inaspettato, di quello che la squadra ha fatto a Parma. Una gran bella partita. I tifosi sono eccezionali e si meritano questo. Ma anche la città, che vive di entusiasmo e ama l’Udinese».

THAUVI N – «Stiamo parlando di un campione del mondo. Un calciatore francese di grandissima qualità. Che, ancora una volta l’ha fatta vedere. Thauvin è uno che in questa squadra può fare la differenza. È un campione».