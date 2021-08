Udinese, Gotti: «Due tiri, due gol subiti. Sul fuorigioco di Ronaldo...»

Luca Gotti ha parlato a Dazn a margine di Udinese-Juventus. Le dichiarazioni del tecnico dei friulani

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match pareggiato contro la Juventus.

UDINESE JUVENTUS – «A me il primo tempo non è dispiaciuto, sei costretto ad allungare la squadra e la Juventus l’aveva preparata molto bene. Abbiamo gestito bene il campo con un autorità non da provinciale. Poi al secondo tiro in porta vai sotto e sembrava poter diventare difficilissimo. Mi dispiace che su due tiri in porta prendiamo gol anche se loro hanno avuto le migliori occasioni nel secondo tempo. La partita era stata preparata così, il fatto di aver perso gol subito cambia gli spazi, la Juve è più serena nel gestire gli spazi. Vi sottolineo la giocata fantastica di Dybala che col terzo occhio vede Cuadrado, bisogna dirgli bravo perché queste sono giocate da campioni».

GOL ANNULLATO – «Oggi il VAR ha tolto un gol per un fuorigioco millimetrico, mi auguro che sia un segnale che venga perseguito. Mi auguro anche per Deulofeu sia un nuovo inizio».