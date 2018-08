L’Udinese ha messo gli occhi su Lapadula. L’attaccante non sarebbe propenso a lasciare il Genoa nonostante la concorrenza

L’Udinese sta cercando un importante rinforzo in attacco e secondo quanto riporta Sportmediaset il nome nuovo sul taccuino del ds Daniele Pradè è quello di Gianluca Lapadula. Il neo allenatore Julio Velazquez avrebbe dato il suo assenso all’arrivo dell’ex Milan e Pescara ma i friulani dovranno affrontare l’accanita concorrenza di altri club italiani. Lapadula anche a seguito di alcune stagioni poco fortunate resta comunque un attaccante di grande esperienza e di sicuro rendimento. L’Udinese nel frattempo lavora anche alle cessioni e sta ultimando il passaggio del difensore brasiliano Danilo al Frosinone.

Il giocatore nato a Torino pare sia lusingato dal grande interesse nei suoi confronti ma non sarebbe intenzionato a lasciare il Genoa nonostante il gran numero di attaccanti a disposizione dell’allenatore Davide Ballardini. L’arrivo di Andrea Favilli dalla Juventus non farà infatti che togliere ulteriore spazio a Lapadula. La punta nella scorsa stagione con la maglia del Grifone ha chiuso con uno score di 6 gol in 29 presenze tra Serie A e Coppa Italia.