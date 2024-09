Udinese, Inler SVELA: «RITORNO Sanchez? So come RAGIONA, l’ho convinto COSì. L’anno scorso qui c’era PAURA»

Le parole di Gokhan Inler, dirigente dell’Udinese, sul progetto del club friulano. Tutti i dettagli in merito

Gokhan Inler, dirigente dell’Udinese, ha parlato al Messaggero Veneto del suo ruolo nel club friulano.

RITORNO A UDINE – «Sono tornato per iniziare una nuova carriera perché anche da calciatore qui tutto era realmente cominciato per me. Qui mi sembra cambiato poco. La differenza è che quando giocavo vivevo fuori città, adesso ho preso casa in centro e vedo molta più gente. Mi sembra ci siano più giovani. Sì, i tifosi per strada mi riconoscono e mi fermano. Mi piace».

SCORSA STAGIONE – «Chiaramente ho visto una squadra che ha sofferto tantissimo, stesso discorso vale per la società e i tifosi. Ho trovato un ambiente spaventato che dopo quasi trent’anni ha rischiato di perdere la serie A. Ma a livello di strutture, e non mi riferisco solo allo stadio, c’è stato un grande passo in avanti rispetto a quando facevo il calciatore».

SANCHEZ – «Diciamo che durante la trattativa, prima della firma, ci siamo sentiti e gli ho spiegato com’erano le cose. Credo fosse corretto avesse un punto di riferimento in me, abbiamo giocato assieme, lo conosco, so come ragiona».