Udinese, Mandragora: «Mi trovo bene col gruppo. E su Tudor…»

Udinese, il centrocampista Rolando Mandragora ha parlato dello stato della preparazione dei bianconeri e di mister Tudor. Le sue parole

Il centrocampista Rolando Mandragora è intervenuto ai microfoni di Udinews TV. Tra gli argomenti toccati dal bianconero, lo stato della preparazione della sua Udinese per la nuova stagione. Inoltre, il classe 1997 ha espresso la sua opinione sulla conferma di Tudor.

Ecco le sue parole: «Stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così. L’atmosfera del gruppo è positiva e la conferma del mister per noi è un vantaggio. Ci sta chiedendo cose nuove rispetto all’anno scorso, è vero, io mi sto trovando bene. Per quanto riguarda me devo migliorare sotto tanti aspetti e magari fare qualche gol in più».