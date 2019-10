Udinese, Marino durissimo: «Sconfitta che ci fa vergognare»

Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di UdineseTv dopo la pesantissima sconfitta contro l’Atalanta

Pierpaolo Marino usa parole durissime per descrivere lo stato d’animo dello spogliatoio bianconero dopo la sconfitta per 7-1 contro l’Atalanta. Questa le parole del direttore sportivo dei friulani a UdineseTv.

«Questa è una sconfitta di cui dobbiamo assolutamente vergognarci perché io nella mia carriera non ho mai perso per 7-1 prima d’ora, sono momenti in cui si tocca veramente il fondo. Io mi sento colpevole ma nessuno deve ritenersi esente da colpe in questa partita, possiamo avere diversi alibi ma non si può perdere cos. Ora abbiamo una gara difficile con la Roma per riscattarci, dovremo essere molto severi con le critiche. Dopo l’espulsione ci siamo completamente persi e questo non è accettabile, bisogna sempre mantenere alta la tensione anche quando si è in inferiorità numerica, come è successo a Milano contro l’Inter. Squadra in ritiro? Non lo so ancora ma ne parleremo e, se dovesse servire, ben venga. Penso comunque che nessuno dovrebbe meravigliarsi se questo dovesse succedere»