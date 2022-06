Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell’Udinese, ha parlato del futuro di alcuni giocatori ai microfoni di Udinese Tv

Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell’Udinese, ha parlato del futuro di alcuni giocatori ai microfoni di Udinese Tv. Le sue dichiarazioni:

«Udogie? Difficile andrà via dopo una sola stagione. Il discorso per Deulofeu e Molina è diverso, in caso di buone offerte valuteremo il loro futuro».